Топ c круглой кокеткой

Размер: 34-36, 38-40 и 42-44.

Данные для размера 38-40 приведены в скобках (), для размера 42-44 - в двойных скобках (()).

Если указано только одно значение, оно применяется ко всем 3 размерам.

Длина пуловера: примерно 50 (50) ((53,5)) см.

Вам потребуется:

250 (300) ((350)) г полосатой пряжи типа LINIE 405 MARACAS серого цвета Fb. 01 (50% хлопок, 50 % вискоза, 115 м/50 г), круговые спицы №3,5-4.

Основной узор:

Лиц. гладь в круг. р.: постоянно вязать лицевыми.

Полосы с дырочками: четное число петель.

Вязать согласно схеме, на которой приведены все круговые ряды.

Вязать с 1 х с 1-го по 5-й круг. ряд.

Круглая кокетка:

* 5 круг. р. полосами с дырочками, 7 круг. р. лиц. гладью, повторять от * эти 12 круг. р., при этом выполнить убавления в 7-м круг. р., затем в каждом 12-м круг. р.

Плотность вязания:

лиц. глади: 22 п. и 32 р. = 10 х 10 см.

Пуловер полностью вяжется круг. рядами.

Спинка и перед:

Набрать 184 (200) ((220)) п. и выполнить 1 раз полосы с дырочками (= 5 круг. р.), затем продолжить основным узором.

Для проймы рукава через 35 см общей длины закрыть 16 (20) ((24)) п., затем провязать 76 (80) ((86)) п., закрыть 16 (20) ((24)) п., провязать 76 (80) ((86)) п.

Для круглой кокетки в след. круг. р. над закрытыми петлями набрать новых по 36 (40) ((42)) п. и на всех 224 (240) ((256)) п. начать полосами в дырочку.

Для убавления во 2-м круг. ряду лиц. глади провязать вместе лицевой 16 х каждую 13-ю и 14-ю п. (каждую 14-ю и 15-ю п.) каждую 15-ю и 16-ю п. = 208 (224) ((240)) п.

11 круг. рядов вязать без убавлений, затем провязать вместе лицевой 16 х каждую 12-ю и 13-ю п. (каждую 13-ю и 14-ю п.) каждую 14-ю и 15-ю п. = 192 (208) ((224)) п.

11 круг. рядов вязать без убавлений, затем 24x (26x) ((28x)) каждую 7-ю и 8-ю п. провязать вместе лиц. = 168 (182) ((196)) п.

4 (4) ((11)) круг. ряда провязать без убавлений, затем 24x (26x) ((28x)) каждую 6-ю и 7-ю п. провязать вместе лиц. = 144 (156) ((168)) п.

В заключение провязать все 5 круг. р. полосами в дырочку и после всех 4 (4) ((5)) полос с дырочками все петли туго закрыть как лиц.

Сборка:

Закрепить все нити.